“Popular no tiene viabilidad en solitario”

Javier Flores, responsable de servicio de estudios y análisis de Asinver, repasa la situación de Banco Popular y también la de Volkswagen.

Javier Flores ha respondido a las palabras del Ministro de Guindos, “para no tener problemas de liquidez ni de solvencia estaría bien saber qué ha pasado en Popular. No logra los ratos de solvencia, en solitario no hay viabilidad, tampoco hay una situación política de fondos públicos, y no queda otra que asumir los accionistas el coste. La solución sería una venta por partes”.

Además, añade que “sabemos que España es uno de los países más bancarizados, a pesar de los ajustes que haya podido realizar el Popular en el pasado parece necesario otro nuevo adelgazamiento”.

Para el analista, “la reputación se cura con transparencia y tomándoselo en serio, pero hay un problema , las entidades se han tomado esto como algo de márketing y no como algo realmente práctico. Todo el mundo conoce las cuestiones de las preferentes. Las nuevas dinámicas de protección al consumidor se necesita que se sepa lo que se está firmando”.

Volkswagen

“Cómo se explica que no haya tenido mayores consecuencias y que los gobiernos hayan sido tan benévolos. Se colocan por encima del cumplimiento de las normas”.