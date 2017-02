“Popular supone mucho riesgo, está en una situación crítica”

José Luis Herrera, de CMC Markets, analiza el mercado y habla de las posibles operaciones corporativas que puede haber en Banco Popular.

Herrera ha comenzado hablando de la subida de BBVA, “es una señal de fortaleza la subida de BBVA, se empieza a poner en valor todas las expectativas que había. Las operaciones corporativas es muy probable que se produzcan, pero una cosa es la noticia y otra el comportamiento bursátil, es cierto que a pesar de que hay más apetito por el riesgo en el sector hay que extremar a prudencia. A nivel de fundamentales ya hay otra visión hacia el sector, y las perspectiva de mejora de la economía es interesante”.

Popular

“Se habla de Caixabank con Popular como sinergia más posible, pero creo que Popular sigue siendo un banco que supone mucho riesgo, está en una situación crítica”.

Además, añade que “el sector automovilístico a pesar de que ha sido penalizado por todos los rumores de manipulación, pero uan vez despejado creo que es un sector que podría tener menos recorrido que otros”.

Socimis

“Es un tipo de compañías que me gusta, el mercado está ofreciendo en valores de mediana capitalización, lo que no me gusta tanto es que cuando se empieza a hablar de situaciones de éxito, es cuando más tenemos que extremar la prudencia. Si el sector tiene éxito podría dar jugosas revalorizaciones”.

Sobre el Ibex ha dicho que “estamos a tiro de piedra de superar la resistencia, tanto en el Ibex como en el Dax, pero mientras no se superen no hay que lanzar las campanas al vuelo”.