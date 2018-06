¿Por qué los bajistas se refuerzan en Bankia?

Los fondos de inversión bajistas aprovechan el retraso de la subida de tipos de interés para incrementar sus posiciones contra Bankia. Controlan ya el 4,38% del capital del banco público. Dos fondos, Viking y AQR alcanzan el 0,55% y el 1,4%, respectivamente, las mismas posiciones que tenían hace dos semanas.

El 4,38% es el nivel más elevado de los bajistas en Bankia en lo que va de año y hay que remontarse a diciembre de 2017 para ver una posición más elevada, cuando se alcanzaba 4,51%.

El incremento de las apuestas a la baja en el valor se ha realizado tras la integración de BMN, el más que previsible retraso en la privatización de Bankia, que trata de negociar el Gobierno con el BCE y el retraso de la subida de los tipos de interés en la Eurozona, que golpean los márgenes de la entidad financiera.

Hasta ahora, Bankia tendría que ser privatizada antes 31 de diciembre de 2019, pero el Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado que iniciará las negociaciones para tratar de evitar la privatización para que Bankia recupere el máximo posible del rescate financiero, más cuando es la única entidad que puede devolverlas. Sánchez ha afirmado que la privatización tendría lugar más allá de 2019, mientras que Bankia debería dispararse más de un 250% en el IBEX 35 en apenas año y medio para poder estar en precio y devolver los más de 19.000 millones que aún debe a los contribuyentes.

No obstante, la vertiginosa subida parece ciencia ficción, más cuando depende de los tipos de interés, que no subirían hasta el inicio del verano del próximo año. Bankia, al tener todo su negocio en España, le será muy complicado escalar ese 150% en 18 meses a no ser que el BCE dispare las tasas rectores, un escenario prácticamente inverosímil, más cuando el presidente del BCE ya ha asegurado que el incremento de tipos se realizará pausadamente.

El propio Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia, ha admitido en el Congreso que “no es buen momento” para la privatización de la entidad por la valoración actual en Bolsa, en concreto, unos 10.000 millones de euros. Si el Ejecutivo de Sánchez decidiera desprenderse de Bankia tan solo recibiría 6.100 millones de los 19.000 que esperaba obtener. Eso sí, el máximo ejecutivo de Bankia ha pedido que la privatización se realice lo antes posible para poder competir de tú a tú con los grandes bancos.

Además, Bankia quiere conocer de primera mano los planes de la ministra de Economía, Nadia Calviño, sobre la entidad. Será en una inminente reunión para saber qué planes contempla el Gobierno de Sánchez sobre Bankia, en una división del Ejecutivo y del PSOE, que apuesta por una banca pública.