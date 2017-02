Una sentencia de la Audiencia Provincial de Santander abre la puerta para que los que compraron acciones en Bolsa después de la OPS puedan también reclamar porque pudieron ser engañados con la información financiera facilitada por el banco.Bankia insiste en sede judicial en defender la polémica información facilitada en el folleto de su OPS. Asegura que la información del primer trimestre del 2011 era “correcta” y que si la acción se derrumbó fue debido a la crisis económico-financiera.

Sin embargo, la sección 4ª de la Audiencia Provincial de Santander ha recordado a los letrados de Bankia que sus afirmaciones “se contradicen con el informe del Banco de España” en donde se reconoce que la información del folleto de OPS estaba falseada. De hecho, las cuentas del 2011 presentadas el 4 de mayo, fuera de plazo y sin auditar revelan unos beneficios de 309. Cinco días más tarde la entidad es intervenida por el Frob y el 25 de mayo reconocen pérdidas por 2.919 millones de euros posteriormente cuantificadas en 4.370 millones, explica Juan Ignacio Navas, socio-director de Navas & Cusí, despacho especializado en derecho bancario y financiero.

La sentencia de la AP de Santander del pasado 26 de enero anula unas segundas compras de acciones de Bankia y condena a la entidad al pago de las costas. La sala recuerda que el art. 27.1 de la Ley de Mercado de Valores señala que el folleto “contendrá toda la información que sea necesaria para su evaluación”.

El fallo recuerda que el folleto situaba a Bankia como la primera entidad financiera de España por activos totales: 292.188 millones de euros el 31 de diciembre de 2010. Además, la sentencia que el folleto informaba de beneficios de 359 millones de euros en el 2010 y de 88 millones de euros en el primer trimestre del 2011.

Bankia informaba en su OPS que contaba con 292.188 millones de euros en activos totales y de un beneficio de 88 millones en el primer trimestre de 2011. En pocos meses, sin embargo, tras reformular las cuentas, la acción cayó de 3,75 euros a un céntimo

“En pocos meses la acción pasó de 3,75 euros de precio de salida a un céntimo y se reformulan las cuentas; eso no es error, es un falseamiento deliberado”, señala el socio-director de Navas & Cusí, despacho que ha dirigido la defensa.

La sala de la AP de Santander concluye que “valorar conforme a documentación en lugar de a mercado no responde a la realidad como acredita la reformulación de las cuentas 10 meses después”. La sala se hace eco de la sentencia del Supremo de 3 de febrero de 2016 en la que señala que “si Bankia no hubiera cometido ese error, no habrían consentido en adquirir acciones (…) Si los datos económicos recogidos en el folleto no hubieran tenido graves inexactitudes (…) hubiera disuadido a los pequeños inversores”, señala el Supremo, que recuerda que el pequeño inversor no tiene otro medio de información que el folleto de salida a bolsa.

“La sentencia es relevante en primer lugar porque revela la estrategia de Bankia de seguir defendiendo lo indefendible. Y en segundo lugar porque revela que no sólo los accionistas que entraron en la OPS pueden exigir que les devuelvan el dinero, sino también los que ingenuamente entraron después, confiados en la información facilitada por la entidad”, concluye el socio-director de navascusi.com