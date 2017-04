“Sabadell tiene un proyecto en solitario, no creo que se fusione”

Nicolás López, director de análisis de MG Valores, sostiene en el Consultorio Capital la estabilidad del proyecto que tiene Banco Sabadell para el futuro.

López ha comenzado hablando de otra compañía que pasa por un mal momento, el Banco Popular. “En principio Popular lo que ha lanzado es un globo sonda de que hay que conseguir más capital, también ha dejado caer que como alternativa puede haber una fusión corporativa. Hacer una ampliación ahora no es fácil porque tendría que bajar mucho el precio”.

Para López, “el sector financiero está en parada para consolidar y sería bueno que se consolidara, pero sería bueno mantener las posiciones, porque han subido mucho. Sabadell en princpio tiene un proyecto en solitario”.

Volkswagen y BMW, entrar ahora o esperar a un precio mejor

“Esa sensación de voluntad, de querer invertir y no querer perder…nos lleva a no hacer nada, no se invierte sin asumir riesgo. Ahora mismo es posible que estemos consolidando y que el Ibex se mueva entre 10.000 y 10.500, y si tengo que mojarme es posible que en las próximas semanas en las elecciones de Francia puede que haya un pequeño retroceso. Tanto Volkswagen como BMW son dos valores en los que se puede entrar ya o esperar a las elecciones para esperar un precio mejor”.