“Santander demostró fuerza al romper niveles importantes tras la compra de Popular”

Para Carlos Doblado, estratega de Ágora Asesores Financieros EAFI, Santander ha salido reforzado de la operación, siempre y cuando no pierda los 5,6 euros.



El estratega de Ágora Asesores Financieros EAFI ha comenzado analizando otros valores de menor capitalización como Ebro Food. “A mí me parece que es un título que puede mantenerse en un proceso alcista digamos al margen de mercado. Es un valor que no me inquieta demasiado porque a corto plazo puede corregir. Tiene un primer soporte en 20, pero el cambio de tendencia no se produciría hasta que no pierda los 18,40”.

BBVA y Banco Santander

“Los niveles son muy claros, se han acercado a los huecos que dejaron tras la victoria de Macron. 7,10 es el primer soporte de BBVA y la resistencia muy clara en 7,6. El caso de Santander no es muy diferente pero ha demostrado más fuerza relativa porque rompió zonas importantes después de la compra de Popular, aunque si perdemos los 5,6 iríamos a buscar soportes ya importantes”.

Además, Carlos Doblado ha analizado la situación de otras compañías como Gestamp y GAM. “GAM es una compañía absolutamente destruida en el mercado, intenta mantenerse en su zona de soportes en 21, y perderlo en cierres mensuales sería muy muy negativo y lo dejaría en caída libre absoluta. Está habiendo bastante volumen en los últimos tiempos pero es verdad que en la recaída el volumen no es lo suficiente. Gestamp tiene el soporte en 5,6 y la resistencia en 6”.