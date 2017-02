Santander se postula como uno de los grandes valores de 2017

Manuel Pinto, analista de XTB, cree que este será el año en que defintivamente el sector bancario lidere al mercado, especialmente Banco Santander.

Pinto cree “que de momento tenemos que ser batante positivos, como los últimos datos que hemos visto en Europa. Personalmente creo que el mercado puede seguir tirando y en marzo podemos tener incertidumbre electorales, pero los datos macroeconómicos y empresariales deberían darnos todavía un impulso positivo”.

Sector bancario

“Santander puede ser uno de los grandes valores en 2017 y esperemos que los bancos por fin tiren del mercado. Veremos si al final de año también vemos el final de las QE. Caixabank también se va a comportar bastante bien, BBVA estaría de momento más alejado por su gran dependencia en México y Turquía, y no me da la mayor seguridad. ACS o Repsol son otras dos que también podríamos tener”.

Además, también ha hablado de las inmobiliarias y de Quabit en particular, “Merlin sí que me gusta, pero sin embargo este tipo de compañías no me gustan por tener tanta volatilidad. A mí Quabit no me deja tranquilo, aunque a nivel técnico está en tendencia alcista, si no pierde los 2,10 yo mantendría pero no está para entrar todavía. me decantaría por otros valores”.