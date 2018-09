Roberto Moro, analista de APTA Negocios, asegura que si el sector se suma al rebote generalizado, puede que Santander tuviera mayor contundencia.



Roberto Moro ha señalado que “por mucho que digamos, Banco Santander tiene posibilidad de protagonizar rebotes importantes y mucho más si el sector en Europa puede rebotar hacia arriba. Si el sector se suma al rebote generalizado puede que Santander tuviera mayor contundencia”.

“BBVA puede acusar en positivo este recorrido de rebote que se ha instalado en Europa”

“Si en algún momento no me parece descabellado comprar BBVA en los últimos tiempos probablemente sea este. Puede acusar en positivo este recorrido de rebote que se ha instalado en Europa. No debería perder el nivel de 5,30, si decide comprar establecería ahí el stop. No me parece en absoluto mala idea”.

Sobre Técnicas Reunidas, el analista de APTA Negocios ha dicho que “el aspecto técnico es feo porque acaba de perder un soporte importante en los 27,25. Si sigue por debajo podría buscar los mínimos de los que viene en 25 euros. Pero si recupera el primer nivel citado podría volver a la neutralidad, porque desde que comenzó el año lo está haciendo igual o un poquito mejor de lo que lo está haciendo el mercado”.