En su primera intervención pública, en la segunda junta de accionistas que la entidad celebra en menos de dos meses, Saracho ha asegurado que trabajará por el futuro del Popular “sin sentimentalismos” y que necesita tiempo, “pero no mucho” para tomar las decisiones que tenga que tomar.

En cuanto a la ampliación de capital, que sería ya la cuarta desde el inicio de la crisis, dejó claro que la prioridad es equilibrar la buena marcha del negocio bancario tradicional especializado en pymes con los riesgos que introducen en las cuentas los activos improductivos y los negocios que menos aportan.

“Tenemos que aprovechar la ventaja competitiva del negocio de pymes”, y esto implica “vender negocios en los que no hay capacidad de competir” y “lo haremos de forma clara y sin dilación”.

“Pero todo esto es una ecuación sin recurrir al mercado” tal y como ha insistido Saracho, que aclaró que el objetivo no sólo es cumplir con los crecientes requerimientos regulatorios de capital, sino también reforzar sus fondos propios para competir en igualdad de condiciones.

La ampliación, pendiente de las ventas

Saracho no ha especificado cuándo se hará la ampliación de capital, ni por qué importe, ya que dependerá de cómo se vendan los activos improductivos, al tiempo que ha recordado que antes de hacerla tienen que ganarse la confianza de los inversores.

En cuanto a la posibilidad de una fusión, Saracho no la descartó, pero dejó claro que se trata de una opción más, que la entidad valorará, como el resto de las alternativas que tiene, para poder tomar la decisión “que más beneficie al banco”.

Emilio Saracho ha señalado respecto a una posible fusión que la “la independencia es un valor hasta que se convierte en una carga”

“Si aceptamos nuestras dificultades, volvemos a nuestras raíces y hacemos lo que mejor sabemos hacer, todos saldremos beneficiados”, dijo el presidente del banco, que añadió que “cualquier opción es mejor que acabar como otros bancos sistémicos” que ni se han liquidado ni se han capitalizado.

La primera intervención de Saracho no ha sido bien acogida por el mercado, donde la entidad ha liderado las pérdidas del principal selectivo español, el IBEX 35, al hundirse el 9,61 %, hasta los 0,734 euros por acción, nuevos mínimos de hace treinta años.

Tras la junta de accionistas, el consejo del banco ha decidido nombrar a Ignacio Sánchez-Asiaín Sanz consejero delegado en sustitución de Pedro Larena, que el pasado lunes presentó su dimisión por “razones personales”.

Pedro Larena asegura que su decisión de abandonar el banco es lo más honesto en esta nueva etapa dle Popular

En la junta, el hasta ese momento consejero delegado, Pedro Larena, explicó que su decisión de abandonar el cargo ha sido “muy difícil” de tomar, pero que es “lo más honesto” en la nueva etapa que comienza el banco.

Durante su intervención ante los accionistas y en respuesta a uno de ellos que han tomado la palabra en la junta, unos veinte, el presidente del Popular ha negado tajantemente que la renuncia de Larena se produjera por la revisión de las cuentas anunciada en los mismos días.

“El y yo sabemos que no tiene nada que ver y con eso nos basta”, ha dicho.

La junta de hoy ha contado con la participación de numerosos accionistas críticos con la gestión del anterior equipo y muy preocupados por el futuro de la entidad, algunos de los cuales han pedido que no se le pague al anterior presidente, Ángel Ron, la pensión que acumuló durante sus años en la entidad, ni tampoco a Larena, ni a su predecesor, Francisco Gómez.

Los accionistas, a regañadientes

Otros accionistas han apoyado a regañadientes al nuevo equipo ante la situación “desesperada” que vive el Popular.

“No nos queda otra (que apoyarles) para recuperar algo de nuestro dinero”, espetó, mientras otro interviniente le advirtió de que la confianza y la paciencia, al igual que el dinero de las ampliaciones de capital, se agota en poco tiempo.

También han interpelado al presidente sobre las noticias aparecidas en prensa acerca de posibles demandas colectivas por la pérdida de valor de la acción tras la citada revisión de las cuentas, una de ellas al parecer por parte de accionistas mexicanos.

“Yo leo el periódico, pero no siempre me creo todo lo que leo” y “no puedo investigar lo que no conozco”, si el “señor mexicano puede, que lo haga”, ha dicho Saracho, que ha insistido en que el banco no pagará dividendo este año.

En este sentido, el Popular ha negado tener evidencias de actividades fraudulentas sobre la manipulación del precio de la acción, aunque ha advertido de que si llega a tenerlas, iniciará acciones judiciales al respecto.