“Si Santander perdiera los 4,50 me preocuparía y mucho”

Roberto Moro, analista de APTA Negocios, repasa la cotización de Santander y otros muchos valores en el Consultorio de Bolsa de Radio Intereconomía.



Moro ha comenzado hablando de Tubacex, “en Tubacex creo que hay poco a perder, tiene una dinámica fea pero también es verdad que desde abril de 2017 está metido en un tremendo lateral entre 2,80 y 3,60, ahora le ha tocado visitar la parte de abajo del soporte. A no ser que suceda algo extraño esa zona podría volver a servir para rebotar, aunque lo mejor sería que rompiera por encima de 3,10 para irse al techo. Corremos el riesgo de aburrirnos”.

Sobre Santander, ha dicho que “yo en Santander si perdiera los 4,50 me preocuparía y mucho. Ya es para estar preocupado, y no solo por su particular, sino porque el índice sectorial bancario tiene un sesgo muy bajista. Si pierde ese nivel yo vendería, si no pasa nada después se vuelve a comprar, pero evitaremos pérdidas muy superiores”.

Audax

En cuanto a Audax, señala que “no es de extrañar que se lo piense, son niveles que no se veían desde 2008. Si es capaz de superar los 3,15, vamos a ponerle un filtro de 3,20 me daría a entender que es un títurlo en el que perfectamente podríamos tomar posiciones”.