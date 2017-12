Último día para aceptar los bonos del Santander por la ampliación de Popular

Los ex accionistas de Banco Popular que suscribieron la ampliación de capital de junio de 2016 tienen hasta este 7 de diciembre para firmar los bonos fidelización de Banco Santander.

La entidad financiera presidida por Ana Botín puso en marcha el pasado 13 de septiembre este canje y solo los accionistas que tuvieran los valores en alguna entidad perteneciente a Banco Santander o Banco Popular pueden suscribirlo. “El periodo de aceptación de la Oferta comprenderá desde el día de mañana hasta el 7 de diciembre de 2017”, afirmó el Banco Santander en un hecho relevante el pasado 12 de septiembre.

El ex accionista del Popular, y ahora bonista del Santander, renunciará a tomar cualquier acción legal contra el Grupo Santander, sus administradores, directivos y empleados, que deriven o estén vinculadas a su condición de titular actual o pasado de cualquier valor computable como recursos propios de las entidades de crédito emitido por Banco Popular o sus filiales previamente a la resolución. En el folleto se detalla que los ex accionistas deberán renunciar “irrevocable e incondicionalmente”. En caso de haber iniciado un proceso judicial, los ex accionistas deberán retirar la demanda.

El bono Fidelización es un producto complejo, y por tanto no son aptos para accionistas minoritarios sin conocimiento de Bolsa. No obstante, es una de las exigencias de la entidad financiera para poder contratarlos. De esta forma, los bonos pueden perder su valor inicial en caso de una quiebra del Banco Santander, altamente improbable, o bien para evitar entrar en ese gravísimo escenario. De hecho, en este punto, el valor de estos bonos podría llegar a ser “cero”. La entidad financiera exige a los inversores minoristas dar su consentimiento de forma manuscrita.

Esta compensación solo iba dirigida a ciertos ex accionistas del Popular, que perdieron toda su inversión en la noche del 6 al 7 de junio de 2017, un año después de la ampliación. De esta forma, solo los que compraron acciones del Popular para la ampliación de capital entre el 26 de mayo y el 21 de junio de 2016 se verán obligados a tomar la decisión.

Una vez expirado el plazo, los ex accionistas del Popular recibirán los bonos la próxima semana, y éstos se negociarán en Bolsa a mediados de enero de 2018. Los bonos cuentan con un pago trimestral de intereses, pero a partir de mediados de marzo de 2018. La remuneración de los bonos de Fidelización devengarán un cupón en efectivo, discrecional, no acumulativo, pagadero por trimestres vencidos, calculado a un tipo de interés nominal anual del 1% durante los siguientes siete años. A partir de 2025, para cada quinquenio, al tipo que resulte de añadir al margen que se determine en el momento de la emisión, el mid-swap rate a cinco años sobre el valor nominal vivo en cada periodo de remuneración (trimestral), calculado conforme a términos habituales en este tipo de emisiones, según detalla la entidad financiera.

Este bono es una deuda perpetua y cada bono tiene un valor nominal de 100 euros. La entidad financiera se reserva el derecho de amortizarlos anticipadamente, siempre y cuando el Banco Central Europeo dé su consentimiento. Los titulares de estos bonos recibirán el nominal y sacarán al menos un 7% de interés. En total, Banco Santander emitirá 981 millones de euros, por lo que pagará un total de 62,37 millones en intereses como mínimo.