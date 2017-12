El vídeo más viral sobre las hipotecas fijas es una campaña de publicidad

Siempre es bueno que hablen de uno aunque sea para bien. Así reza el dicho español que han llevado a la práctica Simón Pérez y Silvia Charro, que han recibido innumerables críticas y memes en Twitter. Silvia Charro ha sido despedida de su trabajo.

La web de Periodista Digital ha publicado un polémico vídeo en el que aparecen Simón Pérez, director académico de la EIAF (Escuela Internacional de Administración y Finanzas), y Silvia Charro, ahora ex consultora de la inmobiliaria Engel and Völkers, explicando las hipotecas fijas. No obstante, el contenido es lo de menos, lo de más, las formas en las que lo han explicado.

La inmobiliaria de lujo Engel & Völkers ha despedido de forma fulminante a Charro. “Es bochornoso e impresentable”, han afirmado fuentes de la inmobiliaria, que asegura que no ha tenido el “ningún tipo de consentimiento por parte de la empresa”. “Llevaba 3 meses siendo colaboradora nuestra y ha sido dada de baja inmediatamente”, zanja la empresa a Libremercado.

En el vídeo se aprecia a Pérez con la camisa claramente descolocada, como si hubiera venido de una fiesta a altas horas de la madrugada y llegado a la hora justa para realizar esta explicación. Cabe recordar que están casados entre sí.

La pieza ha sido tan viral en Youtube y con comentarios nada agradables sobre la pareja que Periodista Digital ha decidido eliminar los comentarios y prohibirlos.

Se trataba de una explicación poco inusual a lo que tiene acostumbrado la banca para facilitar hipotecas a tipos fijos. De hecho, ha llegado a considerarse que en realidad estaban pasados de vueltas durante el vídeo, pero nadie en su sano juicio lo hubiera subido de ser así.

Charro es presentada como consultora de la inmobiliaria Engels & Völkers, pero también tiene su firma de hipotecas, NeoTecalia. La intención era presentarla en sociedad, aunque el formato escogido no ha pasado ni mucho menos desapercibido.

En tan solo 9 minutos, los escuchantes pueden ver los gestos, caras y explicaciones de la pareja, pero todo lo que señalan es en favor de las hipotecas a tipos fijos, las que ha vuelto a poner de moda la banca.