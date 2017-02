El gigante chino Wanda, controlado por el magnate multimillonario Wang Jianlin, está interesado en la compra de entidades financieras europeas.

Según publica Financial Times. Wanda busca ahora lanzarse al sector financiero europeo con la mira puesta en Postbank, filial de Deutsche Bank y que tiene el cartel de “se vende”. La lista no se limita solo a esta empresa, según han asegurado fuentes al Financial Times. Asimismo, aún no existe una oferta en firme ni tampoco negociaciones formales por Postbank.

Deutsche Bank está muy interesada en vender Postbank, cuyo precio de mercado estaría en los 6.000 millones de euros y que sufre graves problemas de rentabilidad debido a la regulación y a los bajos tipos de interés, así como la dura competencia por parte de otras entidades apoyadas por el Estado alemán.

Wanda ha rechazado realizar declaraciones al respecto, al tiempo que ha asegurado que no ha tenido ningún contacto para comprar Postbank y que no tiene intención de adquirirlo. Deutsche Bank, por su parte, ha rehusado comentar la noticia.

Los analistas que cubren Deutsche Bank se han mostrado escépticos con la posible venta de Postbank. En este sentido, Citigroup ha advertido de que existía riesgo de no materializarse la venta.

La venta de la cartera hipotecaria de Postbank aumentaria el ratio apalancamiento de Deutsche Bank, un parámetro clave de cara a la regulación. No obstante, el mayor banco alemán y los analistas discuten ahora el precio, que podría alcanzar los 5.000 millones de euros, 1.000 millones menos de lo que fija el mayor banco alemán.

La adquisición de un banco por parte de Wanda sería su primera incursión en el sector financiero, tras haber adquirido varias firmas estadounidenses y suizas, así como el 20% del Atlético de Madrid y la frustrada operación del Edificio España, vendido después a Baraka, propiedad de Trinitario Casanova.

Recientemente, Wanda se ha dedicado al negocio inmobiliario, incluyendo parques temáticos y una creciente cartera de negocios relacionados con el entretenimiento global. La cifra de inversión desde 2014 en este tipo de activos alcanza los 11.800 millones de dólares.