“Acerinox puede hacerlo bien en los próximos meses”

José Luis Herrera, analista de CMC Markets, reapsa la actualidad de los mercados, e invita a invertir en valores como Acerinox, con potencial de cara al futuro.



Herrera ha comenzado diciendo que “se lleva hablando mucho tiempo de esta cuestión y no hay nada nuevo que no hubiera ayer. Veremos si el mercado acusa los posibles acontecimientos que puedan ocurrir sobre todo en términos de volatilidad. Ahora mismo no hay ninguna novedad a nivel técnico”.

“Mientras no se superen los 10.400 seguimos en lateralidad, de momento no hay volatilidad”

“Mientras no se supere los 10.400 seguimos en lateralidad. Ha habido un aumento del rating por parte de algunas casas a los bancos y compañías catalanas, de momento no hay volatilidad. Me llama la atención la cotización del euro/dólar que se está recuperando levemente, y ha podido servir a la renta variable”.

Además, continúa diciendo que “seguimos con esa lateralidad aunque el Dax parece que está rompiendo resistencias de la últimas semanas. Nosotros seguimos en lateralidad a la espera de alicientes. El mercado inmobiliario creo que tiene bastante proyección, y la fórmula de las socimis parece interesante. Muchos de los valores cíclicos, como Acerinox, aún puede hacerlo bien en los próximos meses por la subida de las materias primas”.