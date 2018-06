“ACS tiene buen recorrido dentro del mercado español”

ACS ha sido una de las compañías protagonistas en el Consultorio de Bolsa con Juan Enrique Cadiñanos, director de la sucursal en España de Admiral Markets.



Cadiñanos ha empezado haciendo un repaso general a la actualidad de la bolsa española. “Creo que value hay, llevamos semanas haciendo referencia a ellos. Hay buenas compañías, la banca mediana tiene un buen rendimiento, algunas en el sector inmobiliario, energéticas….Europac, Colonial Iberdrola, Caixabank, ACS tiene buen recorrido, BME como activo refugio…son algunos de los valores. Pese a las turbulencias y la indecisión, a la larga el mercado debería contrarestar esta situación”.

Telefónica

“En el caso de Telefónica, por el bajo precio al que cotiza, podríamos ver la opción de mantenerla. No es que considere que la compañía pueda tener buen value, pero lógicamente el ratio riesgo/rentabilidad desde estos niveles le favorece. No me decantaría por entrar si no tuviera posiciones en el valor. Aunque se ha quitado gran parte de la deuda, por el momento la entidad no ha conseguido retomar esas posiciones”.

También ha hablado de Ezentis, “a corto plazo se ve algo de recuperación y un buen apoyo en 0,62. Vuelve de nuevo a recuperar posciones y a atacar resistencias en 0,70 que es importante a corto plazo. Creo que no debería tener problemas para romperlo al alza. La mantendría”.