Arcelor, buena apuesta a pesar del riesgo

La constructora Arcelor es una de las apuestas con algo más de riesgo dentro el mercado para Roberto Moro, analista de APTA Negocios.

Moro ha comenzado hablando del sector financiero por medio de Popular, “Popular cuando perdió los 0,88 estaba perdiendo el nivel de Fibonacci, luego todo lo que sea permanecer por debajo de ese nivel, a mí me hace pensar que la dinámica de Popular es muy peligrosa. Un cierre por debajo de los mínimos de hoy por debajo de 0,82 yo saldría”.

“Empezaría a comprar cuando el Ibex supere los 9.700”

El analista ha contestado a un oyente que pedía opinión sobre su cartera. “En una cartera con vocación de permanencia yo de Popular me saldría. Técnicas Reunidas y Santander están bien, no es un momento tanto para comprar ahora. Yo empezaría a comprar por encima de 9.700 en el Ibex y estaría más confiado en esa cartera. Gamesa también me parece muy bien y pensaría en algo como en Arcelor, Grifols a pesar del riesgo. Confiaría en Bankia, y en Repsol”.

Además, ha repasado la situación actual de Inditex, “se está moviendo desde septiembre entre 30 y 33 y no hay más, el problema no es que nos la juguemos o creamos en un escenario sino dónde colocar convenientemente el stop”.