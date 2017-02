Arcelor: Buena opción de inversión a pesar de su proximidad al soporte

Roberto Moro, analista de APTA Negocios, ha alabado la situación de Arcelor en el Consultorio Capital, donde ha hablado de otros muchos valores.

Roberto Moro considera que “el mercado español está débil, los americanos esplendorosos, el Dax parece que quiere comenzar por encima de los 11.900. Hasta que se sitúe por encima de 9.600 el Ibex no podremos decir otra cosa, aunque soy bastante optimista a corto plazo”.

Además, el analista de APTA Negocios ha dicho que “me parece perfecto sobre todo Arcelor, está muy próximo al soporte y hace bien poco resistencia en 8,20. El stop lo tiene muy claro, en un 3 o 4% inferior. Si quiere tener algún banco aunque ahora no es el mejor momento. Me preocupa el índice sectorial bancario europeo. Yo ahora mismo en banca no estaría. Repsol podría estar bien como sustituto. Indra sí, está muy bien, tiene un aspecto técnico impresionante”.

BBVA y Telefónica, posibles líderes del Ibex

“Probablemente estaría liderado el rebote por Telefónica y probablemente por BBVA, yo estaría pendiente de esos dos niveles, 9,50 en Telefónica y en 6,55 en BBVA. A ellos también se le puede sumar Repsol si el petróleo consolidado por encima de 55, si el Ibex confirma por encima de 9.600 habrá muchísimos que den opción de entrar”.