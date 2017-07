“Arcelor está teniendo un rebote de recuperación tremendo”

Tras las subidas acumuladas en Arcelor en 2016 y su posterior corrección, Roberto Moro, analista de APTA Negocios, cree que la constructora podría subir de nuevo.



Moro ha comenzado analizando la cotización de Gas Natural y Amadeus. “Gas Natural tuvo su momento al igual que todo el sector hasta hace dos o tres semanas. Gas Natural llegó a sus máximos históricos prácticamente llegó ahí. Parece que temporalmente el sector perdió el favor del inversor simplemente por las rotaciones, y el soporte lo tiene muy claro en 20,05 y resistencia brutal en 21,80 así que lo dejaría correr a la espera de que se defina. Amadeus es uno de los títulos que más me gusta en el mercado, aunque no para entrar ahora mismo, si rompe por encima de 54,80 entonces sí está para entrar”.

Arcelor

“Arcelor está haciendo un movimiento de rebote de recuperación tremendo, y puede buscar la zona de 23,25. Creo que está para mantener sin duda, para que pueda continuar con este buen aspecto debería respetar a corto plazo los 21,70”.

El experto ha terminado hablando de la ampliación de capital en Banco Santander, y asegura que “yo no iría a la ampliación de Santander, casi por una cuestión de dignidad y eso no tiene nada que ver con el mercado, a mí por sistema no me gustan las ampliaciones de capital salvo algunas excepcioens”.