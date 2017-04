ArcelorMittal no deteriora su cotización tras revalorizarse un 132% en 2016

Si ArcelorMittal no pierde los 6,90, para Carlos Doblado, estratega de Ágora Asesores Financieros EAFI, el título no se habrá deteriorado tras la consolidación.

El analista considera que si hemos entrado en Arcelor en tendencia se mantendría, “pero hemos visto un movimiento de 2 euros a 9 en un año, y eso hace un poco incómodo el vivir con el título si no estás diversificado. La corrección parece canalizar bien el movimiento de consolidación, y mientras no pierda los 6,90 el título no se habrá deteriorado”.

“Si has comprado Apple en los dos últimos días es que has entrado muy tarde en la tendencia”

“No es momento de salir, si has comprado en los dos últimos días es que has entrado muy tarde en la tendencia. Este valor está en máximo histórico y subida libre absoluta, hay que dejarlo libre. Y en 138,60 es la zona que quizás esperaría que no perdiera”.

Por último, ha hablado de Abengoa, y de la crítica situación por la que está pasando, “el análisis técnico no tiene respuestas para todo, pero intentamos acercarnos con herramientas humildes. Pero algo tan hundido dice que es bajista, hay gente que hace mucho dinero comprando cosas que el mercado cree que no vale nada, pero de cada diez veces el mercado se equivoca una”.