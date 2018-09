“El aspecto técnico de Técnicas Reunidas es feo, ha perdido un soporte importante”

Roberto Moro, analista de APTA Negocios, analiza la cotización de Técnicas Reunidas y otros muchos títulos por los que han preguntado los oyentes de Radio Intereconomía.



PUBLICIDAD

Roberto Moro ha comenzado hablando sobre Bankinter. “Dentro de toda la banca europea es el que ha mantenido esto de momento niveles de soportazo. Solo lo tocó en una jornada en mínimos intradiarios y dese ahí está tratando de rebotar. Si es capaz de superar los 7,85 puede que sí veamos un proceso de recuperación superior. Es una buena piedra de toque para saber qué es lo siguiente que quiere hacer Bankinter”.

“Corporación Financiera Alba por debajo de 47,15 abunda en un escenario de continuidad bajista”

“Está manifestando sensaciones muy peligrosas. Por debajo de 47,15 abunda en un escenario de continuidad bajista. Hasta que no suba por encima de 47,75 no me plantearía la entrada”.

En cuanto a Técnicas Reunidas, dice que “el aspecto técnico es feo porque acaba de perder un soporte importante en los 27,25. Si sigue por debajo podría buscar los mínimos de los que viene en 25 euros. Pero si recupera el primer nivel citado podría volver a la neutralidad, porque desde que comenzó el año lo está haciendo igual o un poquito mejor de lo que lo está haciendo el mercado”.