“El contexto y los niveles favorecen la inversión en Arcelor”

La constructora Arcelor ha sido una de las protagonistas en el Consultorio Capital de hoy con Roberto Moro, analista de APTA Negocios.

PUBLICIDAD

El analista de APTA Negocios ha señalado que “Arcelor está en un nivel de soporte en la zona de 8, su soporte de relevancia está en 7. A mí en estos niveles no me desagrada y más en este contexto, así que yo simplemente, entrando ahora, pondría el stop en 7,70 y no me parece mala opción tomar posiciones, a pesar de que a corto plazo no es alcista”.

También ha hablado de IAG, “el problema en IAG, es que en 6,55 es el origen del hueco en precio de cierre del día del Brexit, la resistencia es curiosa. Yo no entraría”.

Sabadell e Inditex

“Yo en Sabadell aguantaría, su único objetivo es la resistencia en 1,70 y a corto plazo es de los que tiene el aspecto más limpio. Inditex yo aguantaría también, cada vez que toca 30 o 33 hace el movimiento inverso”.

PUBLICIDAD

Por último, ha hablado de Endesa, de la que ha señalado que “yo aquí sería menos flexible, el origen del hueco del miércoles para mí debería significar el stop de beneficios, mientras aguante por encima de 20 perfecto, y si lo pierde ejecutaría”.