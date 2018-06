El despilfarro de altos cargos de CC OO en restaurantes: 20.000 euros en comilonas

El secretario general, Vicente Sánchez Jiménez; Jesús Fernández Béjar, coordinador del área internacional; y José Valenzuela Lianez, coordinador de órganos de dirección de CC OO disfrutan de los privilegios de la tarjeta del sindicato. En 2 años, el gasto alcanza los 43.000 euros.

En tan solo 24 meses, este trío se ha gastado 43.000 euros en restaurantes, gasolina y aparcamientos a costa de la tesorería del sindicato CC OO dirigido por Unai Sordo. Sánchez Jiménez, además, había alquilado la vivienda de su propiedad al propio sindicato, hasta que las quejas obligaron a rescindir el contrato, según publica El Confidencial. Las reclamaciones por este privilegio, que supone un ingreso extra para el dirigente sindical, se interpusieron ante la comisión de control administrativo y financiero acusándole de vulnerar el código de conducta.

104 euros en una mariquería, otros 218 en una pizzería de París…a costa del sindicato

El secretario general del sindicato que cuenta con 116.000 afiliados en España y cuyos ingresos anuales alcanzan los 7,6 millones cobra un total de 54.475 euros bruto, pero además tiene el privilegio de la tarjeta para gastos de representación, que suele usar con frecuencia. Entre 2015 y 2016, Sánchez Jiménez gastó un total de 9.566 euros en restaurantes, entre ellos 132 euros en El Gaitero, otros 229 euros en la cafetería Juka, 120 euros en Don Víctor, 104 euros en la marisquería Sur, 170 euros en el Acisclo, 186 euros en el Rincón de Esteban, 179 euros en la Fontana, 397 euros en Lakuntza, 200 euros en la sidrería Donosti, 115 euros en el Samarkanda y otros 218 euros en una pizzería de París. La lista es larga. A estos gastos hay que sumar otros 3.700 en gasolina y aparcamientos. El sindicato ve normal estas tarjetas para gastos de representación.”En la confederación nacional, por ejemplo, que cuenta con 16 miembros, tres de ellos disponen de una”, afirman.

No obstante, la incidencia principal es el alquiler de una propiedad al propio sindicato, como es el caso de Vicente Sánchez, más cuando es el máximo responsable de la federación. El alquiler se utilizó como residencia para un líder del País Vasco. Ignacio Fernández Toxo recibió la queja por la vulneración “flagrante” del código de conducta, afirmando que Vicente Sánchez Jiménez había obtenido un “enriquecimiento personal”. Según este código, “deberán abstenerse de hacer uso particular de los bienes y derechos del sindicato. No podrán beneficiarse de las oportunidades de negocio que hayan conocido por razón de su cargo”.

Gasolina y restaurantes de postín para los otros dos dirigentes

Los gastos de Jesús Fernández Béjar superan los 19.600 euros, la mayoría para repostar gasolina en Brunete. Utiliza el coche para sus viajes dado que es el coordinador del área internacional. A costa del sindicato paga hoteles y viajes a varios países europeos, como Bélgica, Italia o Suiza.

Sobre José Valenzuela hay los 10.000 euros, en su gran mayoría restaurantes: 532 euros en el restaurante Botín, 520 en el Marixa, 300 en el Gaitero, 301 en 19 Sushi Bar, 170 en el asador De Celso, 166 en la sidrería Donosti, 255 en el Cisne Azul.