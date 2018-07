“En estos precios me parece bien entrar y tomar una posición en Arcelor”

Roberto Moro, analista de APTA Negocios, repasa la cotización de Arcelor y otros muchos valores por los que han preguntado los oyentes en el Consultorio de Bolsa.



Roberto Moro también ha hablado sobre otras acciones, como la de Iberdrola. “A estos niveles vendería la mitad ya, hoy mismo, y para el otro 50% pondría un stop no por debajo de 6,85. Es un título que también hoy está haciendo un nuevo máximo histórico y no creo que esté mal hecho, pase lo pase después no creo que esté mal hecho vender la mitad y quedarnos con un stop ajustado para el otro 50%”.

Arcelor

“Al final ha caído en ABC en un perfecto zig zag y se ha detenido donde tenía que hacerlo y ahora está rebotando y dejando un hueco al alza. Así es como se intenta subir, así que en estos precios me parece bien entrar a tomar una posición. Lo peor ya ha pasado a pesar de ser un título con mucha volatilidad”.

En cuanto a Telefónica, asegura que “debe pensar que ahora mismo en términos horizontales, Telefónica no tiene ninguna resistencia que no sean los 8,20. Es un Fibonacci menor así que puede llegar corto plazo a los 8 perfectamente. Llegar a los 8,25 sería consecuencia de que todo está yendo para arriba. Aunque de momento no lo veo. A corto plazo yo aguantaría en Telefónica”.