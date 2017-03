OHL ha planteado hoy a los sindicatos recortar la plantilla de sus negocios de construcción e industrial en 554 trabajadores en España en los procedimientos de despido puestos en marcha por el grupo, que el año pasado perdió 432 millones de euros tras sanear sus cuentas.En principio, los trabajadores afectados en Obrascón Huarte Lain SA serían 404 y en OHL Industrial SL 150, han informado hoy a fuentes conocedoras de la tramitación de los expedientes de regulación de empleo planteados para ambas compañías, que en España emplean a unas 1.800 personas.

No obstante, no se verán afectados los empleados de las filiales de Obrascón: SATO, Elsan, GYO y EyM, ni de Chepro y Mining and Cement (de Industrial).

La compañía justifica su decisión de despido colectivo en causas “económicas, productivas y organizativas”, según la misma fuente, que ha explicado que hoy ha empezado el periodo de consultas y han quedado constituidas las respectivas comisiones negociadoras.

Según los sindicatos, los despidos planteados para la constructora de OHL afectarían al 28 % del total de su plantilla, actualmente compuesta por 1.453 trabajadores, entre España y el exterior.

En un comunicado conjunto, UGT Fica y CCOO de Construcción y Servicios manifiestan su “total oposición” al ERE, al tiempo que se comprometen a defender todos los empleos y a exigir que la crisis la paguen “los directivos que tan mal han gestionado esta empresa”.

OHL ya anunció en febrero, cuando comunicó sus cuentas de 2016, su intención de reestructurar las plantillas de Construcción e Industria, después de perder 432 millones por los saneamientos por valor de 670 millones acometidos por proyectos problemáticos en ambos negocios.

“Ha sido un año de decisiones difíciles y aún nos quedan por tomar algunas decisiones duras, las que afectan a personas”, dijo entonces el presidente de la compañía, Juan Villar-Mir Fuentes.

El consejero delegado de OHL, Tomás García, explicó que la división de Industrial estaba “en revisión” y que, seguramente, pasaría a integrase en la de Construcción y a ser “un tercio” de lo que es en la actualidad con su salida de los negocios de minería y petróleo y gas.