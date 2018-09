Jesús Peralta, presidente del Comité de Empresa de Navantia San Fernando, cree en la posibilidad de ir a la huelga ante la revisión de contratos ya firmados por parte de la Ministra de Defensa.



PUBLICIDAD

Peralta dice que “hemos decidido salir hoy a cortar la autovía Nacional 4. Tenemos planteado una movilización para el jueves y otra para la semana que viene en Cádiz en los tres astilleros de la Bahía. Y empezar a hablar con todos los colectivos. Para llevar a cabo una gran manifestación en San Fernando. Queremos acabar con una movilización general”.

Añade que “la Ministra Robles insiste en no bajarse del burro y no nos queda otra que movilizarnos. Estamos dispuestos a ir a la huelga. Volveremos a intentar aglutinar todos los esfuerzos para reivindicar en la calle que queremos empleo en la Bahía de Cádiz. No queremos más lacra de desempleo, y queremos hacer lo que llevamos haciendo 300 años, construir barcos de defensa”.

“¿Qué imagen podemos dar ante un cliente potencial que quiere invertir en España?”

“No nos vamos a conformar porque es un contrato ya firmado y consolidado, que no viene si no a estropear esta Ministra como otros muchos que va a revisar. Y ¿qué imagen podemos dar ante un cliente potencial que quiere invertir en España?”.