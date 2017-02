Ferrovial, gran fortaleza en Reino Unido y apertura de mercado en EE.UU.

Álvaro Blasco, de ATL Capital, analiza la situación de Ferrovial en el Consultorio Capital, destacando su buen hacer fuera de las fronteras españolas.

El analista de ATL Capital ha comenzado diciendo que “vamos a terminar un mes positivo en general para los mercados y en particular para nosotros. Hemos visto desde noviembre de 2016 lo que no vimos los once primeros meses de 2016. Está muy basado todo en la expectativa de resultados, y las cuentas están siendo buenas. Todavía faltan algunas entidades por dar a conocer sus cifras, pero en principio están mostrando un crecimiento importante”.

También ha contestado a un oyente que tenía en cartera a Sabadell, Bankia, Caixabank y Abengoa, “no sé si es toda su cartera, está muy concentrada en el sector financiero, además muy ibérica, no sería malo pensar que aunque esté agusto reduzca sus posiciones para tomar algunas más internacionales. Creemos que el sector lo hará bien este ejercicio, para que el Ibex llegue tiene que hacerlo este sector”.

Excelentes expectativas en Ferrovial

“Para nosotros Ferrovial es un valor que lo tenemos hace mucho tiempo en cartera y con excelentes expectativas. Está mostrando una gran fortaleza en Reino Unido. En EE.UU. ya ha conseguido abrir un cierto mercado, y le puede favorecer”.

