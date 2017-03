“Ferrovial tiene una fuerte resistencia en los 19,10, a corto plazo sigue bajista”

Ferrovial se ha mantenido, según Carlos Doblado, estratega de Ágora Asesores Financieros EAFI, al margen de las subidas generalizadas dentro del mercado español.

Para el estratega de Ágora Asesores Financieros EAFI Ferrovial lo tiene más difícil que el resto de compañías, “se ha mantenido más al margen de la recuperación general. La zona de 19,10 es de fuerte resistencia, sigue siendo uno de los valores que a medio y corto plazo está bajista”.

Además, ha hablado de los inversores que van en busca del dividendo, “es una emoción, coger ahora por si mañana no hay, la compañía no es más barata porque tú cojas un dividendo. Para mí no tiene sentido coger el dividendo porque sí, aunque sí en otros momentos, por ejemplo compañías aseguradoras las prefieren porque les da un plus en términos de valoración. Al final lo único que conseguimos es pagar un impuesto por ese dividendo. Endesa, Enagás y Repsol son las que más dividendo dan”.

Depreciación de la libra

“A mí me parece que se seguirá depreciando la libra y en tendencia sí será una oportunidad. Tiene una corrección de muchos meses y si creemos que el movimiento previo es sólido, lo cierto es que se ofrece una oportunidad para ponerse corto en libras”.