“La caída libre de Tubos Reunidos no tiene fin”

Roberto Moro, analista de APTA Negocios, analiza de la complicada situación que atraviesa Tubos Reunidos tras varias sesiones acumulando caídas cuantiosas.



El experto cree que la situación del título no es ni mucho menos la mejor. “Esto es un no parar, no para de caer, hoy un 9%. Cualquier intento de recuperación en Tubos Reunidos pasará por ponerse por encima de 0,50, pero es que estamos en 0,30 y parece que la caída libre no tiene fin. Hace mucho tiempo que perdió los 0,40 que eran los mínimos de 2004. Está nefasto, aunque vender algo que está a 0,30 me parece buscar una liquidez ridícula”.

Respecto a otros valores como Faes Farma, Moro cree que “es verdad que lo está haciendo bien y que una zona tan importante como la de 2,70, que ha servido para aguantar el deterioro. Yo permanecería esperando que busque los 3 o 3,10, me parece factible, pero por la forma que ha tenido de rebotar no tiene otro soporte que sea el de 2,70. No tiene mala pinta”.

ACS

“Ya hemos recuperado el aliento aquí, se nos ha quitado el susto. Se está enfrentando a resistencias muy importantes, como la de 34, pero es que además la siguiente son sus máximos históricos en 35 euros. No creo que haya mucho a ganar permaneciendo en el título, desharía la mitad de las posiciones y pondría el stop en 31,90 para la otra mitad”.