“La cartera de Técnicas Reunidas no ha crecido al ritmo esperado”

Para Álvaro Blasco, de ATL Capital, a pesar de los problemas que ha tenido Técnicas Reunidas, cerrará el ejercicio con una cartera superior a los 7.000 millones.



Blasco ha empezado diciendo que “yo entraría, es una de las compañías en las que me he equivocado a lo largo de todo el año. Seguimos teniendo una fe ciega en la compañía, últimamente la cartera de pedidos no ha ido creciendo la ritmo que esperaban las casas de análisis y los inversores”.

Además, el analista de ATL Capital, ha asegurado que “de todos modos Técnicas Reunidas cerrará el ejercicio con una cartera superior a los 7.000 millones. Además la decisión de la OPEP de mantener la reducción de la producción una año más también será positiva para que otras compañías del sector decidan mejorar las instalaciones”.

“La única pega de Arcelor es lo fuerte que ha subido en el último año y medio”

“Arcelor y su sector están muy ligados al ciclo y al crecimiento de los países emergentes de manera bastante uniforme. La única pega que tiene es lo fuerte que ha subido en el último año y medio, pero aún así nosotros pensamos que tiene recorrido, aunque ya no esperamos grandes carreras”.