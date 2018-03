“La CNMV debería ser más estricta con casos como el de Abertis”

Juan Enrique Cadiñanos, de Admiral Markets, considera que el inversor no ha estado lo suficientemente protegido en la opa de ACS y Atlantia sobre Abertis.



PUBLICIDAD

El analista ha empezado hablando de la situación que están viviendo los inversores con Abertis. “La CNMV creo que debería ser más estricta en estos casos y proteger más al inversor. No hacen referencia a que sea un peligro invertir en acciones como estas. La situación con Abertis es complicada para los accionistas y estamos a la espera de ver acontecimientos alternativos”.

Solaria

“En el caso de Solaria no desharía posiciones, tiene un escenario continuista y se prevé un escenario alcista. Veremos cómo consolida niveles y luego el 3,50 si lo conseguirá aguantar de forma consistente. Es verdad que la volatilidad le puede jugar una mala pasada. Desharía quizá una parte y tendría liquidez, pero el sector es bueno y a mí personalmente me gusta”.

El especialista de Admiral Markets ha finalizado su análisis hablando del sector fiannciero. “En Caixabank es más de lo mismo que en BBVA, vemos cómo de cara al medio plazo podemos ver un ratio bueno y veremos qué ocurre en los tramos de medio plazo, son dos compañías que van perdiendo valor. Las consolidaciones que tiene no creo que se queden en un escenario positivo. A mi parecer, ambas compañías pueden seguir perdiendo fuerza, aunque por fundamentales no son malas, no son de las que más destacan”.