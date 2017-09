Carlos Doblado, estratega de Ágora asesores financieros EAFI, analiza la situación de Técnicas Reunidas en el Consultorio de bolsa de Capital, de Radio Intereconomía.



PUBLICIDAD

El estratega de Ágora asesores financieros EAFI ha comenzado contestando a un oyente que preguntaba por Pharmamar y Gestamp. “Son dos títulos que han alcanzado cifras importantes, Pharmamar si tomamos el gráfico tiene un cabeza y hombros muy claro y una señal bajista. Tenemos una posición y hace tiempo cerramos la mitad. Porque una tendencia de corto plazo no tiene porqué alterar un proceso de fondo. Tomado el beneficio, la dinámica del partido puede afectar a mal, y también la configuración de precios. Ahora mismo su soporte es 3,30-3,40 y si lo pierde nos saldríamos”.

“Gamesa me ha sorprendido muchísimo, está en un soporte muy fuerte en los 11 euros”

“Gamesa me ha sorprendido muchísimo, está en un soporte muy fuerte en los 11 euros, no es ni mucho menos el último gran soporte que tiene. Yo tengo una posición pero debería haberla liquidado y deberíamos haber cerrado. Técnicas Reunidas está cayendo también con una fuerza que tampoco entiendo, porque el petróleo está mejorando muchísimo. Está en caída libre a corto plazo, yo ahora mismo no le podría dar una referencia y no hay estrategia”.