“No recomendaría comprar Tubos Reunidos ahora msimo”

Nicolás López, director de análisis de MG Valores, analiza la cotización de Tubos Reunidos y otros muchos títulos en el Consultorio de Bolsa de Radio Intereconomía.



Nicolás López cree que Tubos Reunidos “es una compañía en problemas, trabaja para el sector petroquímico y en consecuencia ha sufrido la larga crisis del petróleo. Aunque fue en 2015 y 2016, lo cierto es que las grandes compañías del setor han reducido mucho su nivel de inversiones y les ha afectado. Yo no recomendaría comprar”.

El director de análisis de MG Valores ha continuado hablando de Abengoa.”A los que se oponen al contrasplit no les entiendo. Lleva mucho tiempo bloqueado en 0,01, la norma es que no se puede cotizar más abajo de eso. Nadie compra a ese precio y casi no se pueden hacer operaciones. La CNMV presionó para hacer un contrasplit, pero los accionistas no quieren. Es una situación que me tiene atónito”.

“Mi percepción es que Caixabank seguirá haciéndolo bien de cara a los próximos meses”

En cuanto a Caixabank, asegura que “lo ha hecho bien, ha aguantado bien en las últimas semanas. Mi percepción es que seguirá haciéndolo bien de cara a los próximos meses. Es una compañía estable con un buen dividendo, y con unas expectativas de crecimiento moderado”.