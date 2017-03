“OHL tiene muy buena pinta, pero está lejos de su nivel de compra”

Carlos Doblado, estratega de Ágora Asesores Financieros, ha destacado el buen comportamiento de OHL, que ha corrido lo suficiente como para estar lejos de su nivel de compra ideal.

El estratega de Ágora Asesores Financieros EAFI ha empezado hablando de los inversores que van en busca del dividendo. “Es una emoción, coger ahora por si mañana no hay, la compañía no es más barata porque tú cojas un dividendo. Para mí no tiene sentido coger el dividendo porque sí, aunque sí en otros momentos, por ejemplo compañías aseguradoras las prefieren porque les da un plus en términos de valoración. Al final lo único que conseguimos es pagar un impuesto por ese dividendo. Endesa, Enagás y Repsol son las que más dividendo dan”.

OHL

“Me parece que OHL viene a resumir lo que decíamos, tiene muy buena pinta pero hace tiempo que dio su mejor nivel de compra, nos hemos ido muy lejos. Yo si comprara OHL tendría que comprarla pensando a dos años y tomar un stop en 3, me puede compensar, la ecuación riesgo/beneficio no es muy buena pero puede que si llegue a su objetivo”.

Doblado también ha querido hablar de las resistencias, asegurando que “las resistencias no son para salir, esto es un error muy grave, para salir es porque quieres vender en el máximo, y esto suele llevar a la gente que ha comprado desde abajo a vender. Santander no tiene resistencias muy importantes, la zona de 4 euros es que me da igual si baja un euro ahora mismo”.