“Si Tubacex no pierde los 3,2 seguirá siendo alcista”

Para Carlos Doblado, estratega de Ágora asesores financieros EAFI, analiza la cotización de Tubacex y de otros muchos valores en Radio Intereconomía.



El estratega ha contestado a un oyente que preguntaba por Sacyr y Tubacex. “Yo mantendría los dos títulos, Sacyr ha dado una señal de compra muy importante los últimos días, y creo que es de los valores con mayor potencial, el stop lo pondría en 1,9, aunque esté algo lejos”.

En cuanto a Tubacex, Carlos Doblado asegura que “el caso de Tubacex es algo distinto, se puede trabajar más agresivamente, y ese tipo de argumentos nos permite pensar que es alcista si no pierde los 3,2, tiene mucho más rango y se mueve más a corto plazo”.

“Aena tiene buen aspecto y quiere seguir subiendo y si le perdemos es porque no asumimos pérdidas”

“Aena tiene buen aspecto y quiere seguir subiendo y si le perdemos es porque no asumimos pérdidas. Si sube mucho no quiere decir que tenga que bajar, si no que puede bajar sin que nada cambie. El plan no puede pasar por asumir cualquier tipo de pérdida, porque si alguien en vez de entrar en Aena lo hace en Abengoa, ya no jugamos nunca más”.