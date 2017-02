El boicot a StarBucks salta de EE UU a España

Starbucks está pagando caro su intento de responder al veto de Donald Trump sobre la acogida de refugiados. El boicot salta de EE UU a España, liderado por Hogar Social Madrid en las redes sociales.

Starbucks aseguró que contrataría a 10.000 refugiados en los próximos cinco años, una forma de mostrarse en contra de las medidas de Trump sobre este asunto. Asimismo, ofrece asesoramiento legal gratuito a empleados inmigrantes sobre la orden de inmigración de Trump.

La decisión de la cadena de restauración ha incendiado los ánimos en las redes sociales, lideradas por Hogar Social Madrid. “Aquí contratan refugiados, mientras tú estás en paro”, ha afirmado la organización con el hastag “#StarBurka”.

La medida de StarBucks está destinada a los inmigrantes que han servido a las tropas estadounidenses, pero en EE UU se le ha criticado duramente por no contratar antes a los veteranos de guerra, cuya suerte después del Ejército está únicamente en sus manos. De hecho, la cifra oficial de veteranos desamparados alcanza los 50.000 en EE UU, cinco veces más que los refugiados.

