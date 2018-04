Comprar en Telepizza, Alsa, Vueling, Fnac o Interflora, entre otras, puede costarte 15 euros al mes

Privilegios en Compras, de la holandesa Webloyalty, se publicita en páginas oficiales de conocidas webs, como las de Telepizza, Vueling, Alsa, Fnac o Interflora, entre otras. La banca recibe miles de quejas de clientes por este motivo, como también de Amazon Prime.

El usuario, incauto, visualiza en estas webs, de reconocidas empresas de transporte, comida rápida, y otros servicios un descuento de unos 10 euros en la próxima compra, una vez se pincha se autoriza a WLY Privicompras a cobrar un euro el primer mes, y otros 15 euros en los siguientes, hasta que el usuario se dé baja. En el extracto bancario aparece el cargo de “WLY* privicompras.es”.

Son numerosas las compañías españolas que utilizan este reclamo. Entre ellas figuran Alsa, Telepizza, Fnac, Interflora, PcComponentes, Ticketea, Ticketmaster, Grupalia. Todas tienen en común esta llamada, que aparece una vez realizada la compra. “Tu compra se ha realizado correctamente. Haz en click en continuar para recibir 10 euros de reembolso en tu próxima compra gracias (nombre de la empresa donde has adquirido el producto)”. “Haciendo click sabrás cómo obtener tu reembolso por cortesía de nuestro socio privilegiado. Sujeto a términos y condiciones”, prosigue la letra pequeña del mensaje.

Una vez realizada la compra, aparece un formulario. El usuario tiene ante sí un desplegable, y solo en la parte inferior izquierda de la pantalla, y en letra pequeña aparece que se efectuará primero un cobro de 1 euro el primer mes, y otros 15 euros en los siguientes. En letras más grandes y en la parte central aseguran que se efectuará el reembolso del importe comprado por primera vez. “Disfruta de Privilegios en compras y aprovéchate de descuentos y reembolsos excepcionales en las mejores tiendas online por un 1 euro durante los 30 primeros días y luego 15 euros al mes y ahorrarás cientos de euros al año”, aparece en la llamada. La realidad es que estos descuentos apenas se utilizan, y en caso de hacer uso del mismo solo es posible realizarlo en la misma tienda donde se compró. El cliente solo se da cuenta cuando visualiza los movimientos de la cuenta y la tarjeta.

Al ser una cuenta no registrada previamente en el correo, los mails de privilegios en Compras aparecen en el spam. En su mail de bienvenida afirma: “añade atencionalcliente@privilegiosencompras.es a tu agenda de contactos”. “Empieza ahora mismo a ahorrar y ganar dinero en tus compras por Internet, ya sea en los billetes de avión, libros, música, alimentación o en el ADSL de tu casa”. Los descuentos acumulados aparecen a los 5 primeros euros. No obstante, ellos cobran 15 euros al mes, a partir del segundo.

El susto aparece en la cuenta corriente con cargos de 15 euros, cortesía de WLY* privicompras.es. De esta forma, los usuarios no solo se quejan de este servicio, sino que reconocidas marcas, algunas de ellas cotizadas en la Bolsa, como Telepizza, debido a que albergan en su web este tipo de publicidad.

Las marcas se desentienden por completo, tal y como responden en la red social Twitter en la queja a los usuarios.

Muy engañosa la publicidad del reembolso en el próximo pedido al terminar de pagar en @telepizza_es si no te fijas no te das cuenta que lo primero que tienes que hacer es darte de alta en una tarjeta que te van a cobrar todos los meses, no me gusta nada

