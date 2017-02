Día, buenos fundamentales pero mucha exposición bajista

Álvaro García-Capelo, analista de XTB, repasa la actualidad económica y valora las caídas de Día en la jornada de hoy.

El analista señala que “llevamos una semana buena, y ayer con ligero sesgo bajista, estamos tomando una dirección que ayuda a consolidar los niveles del mercado. A partir de aquí a ver si conseguimos despegarnos de esta zona, ahora mismo hay incertidumbre al ver a EE.UU. tan arriba, aunque si seguimos como estamos puede incrementar las posibilidades de una subida de tipos. Esto ayudaría a que España ganara terreno de nuevo”.

“Si no tenemos nada que afecte directamente no debería haber problema con la subida de tipos. Los datos macro que tenemos detrás son buenos, y China y otras emergentes no están dando mucho problema así que la situación es más calmada que el año pasado”.

Popular

“Difícil lo ha tenido, lo tien y lo va a tener. Veremos si al final se acaba absorbiendo o no porque hay mucha especulación. Tiene la barrera psicológica de un euro que no acaba de superar. Alguien que tenga un perfil de riesgo más elevado sí podría buscar el euro”.

Además, también ha hablado de la salida a bolsa de Prosegur Cash, “esto dará alas a la matriz, veremos la OPV si es positiva que creo que sí, las expectativas para crecer creo que son bastante grandes, es poco conocida pero que por los números tiene bastante potencial”.

IAG y Día

“Es uno de los valores que tiene buenos fundamentales, el petróleo y el Brexit le afectaron, la libra está ligeramente apreciándose. Al tener mucha exposición fuera tiene muchos parámetros externos a España. Día, nos gusta mucho por sus fudnamentales, pero tiene una gran exposición bajista”.