“DÍA va a prolongar su debilidad, podría llegar a cotizar a un euro”

Miguel Méndez, director de Big Deal Capital, cree que la única opción en DÍA es que llegue la oferta del máximo accionista ruso, haya volatilidad y la acción suba.



PUBLICIDAD

El director de Big Deal Capital afirma que “Día está debilísimo, está a 1,94 y podemos verlo a 1. Debemos entrar en valores con tendencia alcista. Es que creo que va a continuar con debilidad, la única cuestión es que llegue la oferta del máximo accionista ruso y haya volatilidad y la acción suba, pero a mí no me gusta y yo no me arriesgo”.

“Solo entraría en Telefónica si rompe los 7 euros, buscando los 7,50”

“Sé que está muy abajo, pero es que hace un mes podríamos decir lo mismo y ahora está un euro más abajo. Si en este contexto Telefónica no puede recuperar los 7 euros es porque tiene una debilidad palpable. Yo no compraría en estos precios por muy baratos que nos parezcan. Solo entraría si rompe los 7 euros, buscando los 7,50”.

En cuanto a ACS, asegura que “me gusta lo que está haciendo ACS, sigue con buen comportamiento. Y también Acciona, ha aguantado muy bien las caídas y es lo más fuerte, pero tampoco me apasiona nada en particular. Realmente no hay nada que me atraiga, pienso que es un rebote puntual y debemos seguir con mucha cautela”.