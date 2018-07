“El aspecto alcista de Natra es muy limpio”

Roberto Moro, analista de APTA Negocios, ha hablado de Natra y otros muchos valores en el Consultorio de Bolsa de Radio Intereconomía.



Para Moro, “el aspecto de Daimler es de los peores en el mercado. Como no podía ser de otra manera, no tiene ningún objetivo que sea el origen del último gran movimiento en 51 euros. El primer hueco alcista que dejó el mercado en julio de 2016 ya lo cerró ayer, puede empezar a rebotar, pero yo no tengo ningún motivo para pensar que ha dejado de ser bajista”.

Sobre Natra ha dicho que “no me gustan los títulos tan pequeños y tan escasos de liquidez, el problema es que si entramos y queremos escaparnos podemos quedarnos atrapados y perder. A mí no me gustan, pero entiendo que pueden formar parte de una cartera muy diversificada”.

“El único stop que nos pide el gráfico en Natra es 0,87 y ahora mismo está muy alejado”

“Su aspecto es muy limpio alcista, y mirando a largo plazo lo que se ha conseguido ha sido superar el máximo previo de 2017. El primer objetivo es 1,16, claro que tien un buen aspecto. El único stop que nos pide el gráfico es 0,87 y ahora mismo está muy alejado”.