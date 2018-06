El ataque viral y con bulos separatistas contra el Celler de Can Roca

Los hermanos Roca han ofrecido albergar la entrega de los Premios Princesa de Gerona y los independentistas han montado en cólera, lanzando mentiras como que se han disparado la cancelación de reservas. De hecho, según ha comprobado este medio, no hay día disponible hasta abril de 2019.

PUBLICIDAD

El ‘pecado’ del segundo mejor restaurante del mundo ha sido acoger a los Reyes para el 28 de junio de este 2018, en la entrega de Premios Princesa de Gerona. El Ayuntamiento gerundense se ha negado a ceder el auditorio, lugar donde tradicionalmente se celebraba esta gala anual. Todo, tras declarar, con el apoyo del PSC, persona non grata al Rey Felipe VI.

El acto del Celler de Can Roca, regentado por los hermanos Joan, Josep y Jordi, junto a sus parejas, Anna, Encarna y Ale, ha supuesto un ataque viral, con bulos incluidos hacie el reconocido restaurante, galardonado este año como el segundo mejor del mundo.

Los hermanos Roca sufren en las redes sociales el acoso y derribo del independentismo más radical por permitir que los Reyes puedan celebrar esta gala en Mas Marroch, en Vilablareix (Gerona).

PUBLICIDAD

Tanto el alcalde este municipio, el separatista de ERC David Mascort, junto con sus concejales se han opuesto a que se acepte esta invitación de los Roca a Sus Majestades. “No podemos aceptar de ningún modo que una entidad que representa a quienes nos pegan, nos encarcelan o nos hacen irnos del país vengan a montar fiestecitas a Vilablareix. ¡No olvidamos!”, ha afirmado el también alto cargo de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat.

En las redes sociales, se ha distendido el bulo de la avalancha de cancelaciones de reservas por permitir que los Reyes hagan una entrega de premios.

Aumenta el numero de reservas canceladas en el Celler de Can Roca al saber que van a dar de comer a un tal Felipe Seis. — Víctor Riverola (@VMatterfilm) 16 de junio de 2018 PUBLICIDAD

“@CanRocaCeller crec que us heu equivocat: no es serveix a qui anima anar contra el vostre poble indefens. Tant se val les vostres raons, sempre hi ha l’imperatiu moral pel damunt del diners i el prestigi. L’ètica és inflexible i el poble també: ni oblit, ni perdó”, ha asegurado otro usuario. La traducción del mensaje: “Creo que os habéis equivocado: no se sirve a quien anima a ir contra vuestro pueblo indefenso. Tanto valen vuestras razones, siempre está el imperativo moral antes que el dinero y el prestigio. La ética es inflexible y el pueblo también: ni olvido ni perdón”.

Otros, por contra, no se creían el bulo. “No me lo creo. Si no anulas la reserva dentro de los diez primeros días te cobran una parte”, al tiempo que afirman que no todos los usuarios son catalanes. Eso sí, señalan que estaría muy bien cancelarlas.