“El resultado de Inditex ha sido mejor del esperado”

Félix González, socio y director general de Capitalia Familiar, analiza la presentación de resultados por parte de Inditex, y la situación de su cotización.

González ha comenzado diciendo que “en general en el tiempo que hemos tenido de analizarlas, son unos resultados bastante mixtos. El resultado ha sido mejor de lo esperado, pero las ventas han sido ligeramente peores de lo que se esperaban. El efecto divisa ha sido importante, ha pesado de manera negativa, pero en general el resultado ha sido bastante mixto”.



“Si Inditex no supera los 29,56 yo me mantendría al margen”

“Ayer superábamos los 28,52 y luego tiene una zona muy importante en los 29,56, y si no los supera yo me mantendría al margen. En lo que llevamos de año prácticamente no ha hecho nada, aunque desde los mínimos de marzo es de los que más ha recuperado. Aún así todavía no ha recuperado cotas relevantes como para pensar que vuelve a la tendencia alcista”.

En cuanto a las pensiones, dice que “hay una parte del acuerdo sin cerrarse, y en época de recesión veremos si se regulan las pensiones. Seguimos tocando la superficie del problema, no se trata de regularizar las pensiones, sino de si se podrá seguir pagando de aquí en adelante”.