El Gobierno pide al comercio no perder el tiempo hablando de horarios, porque es un debate del siglo pasado. Lo que hay que hacer es emplearse a fondo en inbternet, según afirma la secretaria de Estado de Comercio, Marisa Poncela. La secretaria de Estado de Comercio, Marisa Poncela, ha considerado hoy que seguir hablando de horarios comerciales en la actualidad es “perder el tiempo” y ha animado al comercio, grande y pequeño, a comercializar a través de internet para seguir vendiendo cuando cierran las tiendas físicas.

“Apoyar lo nuevo no supone para nada acabar con lo viejo”, ha subrayado durante su intervención en la asamblea anual de la patronal de la gran distribución Anged, cuyo presidente ha reclamado al Ejecutivo las mismas reglas del juego para comercio físico y online.

La tecnología, ha apuntado Poncela, pone al consumidor en el centro de todo y éste reclama inmediatez, al tiempo que ha lamentado que sólo el 19 % de las empresas venden a través de internet.

“Las tendencias no pasan por seguir hablando de horarios. Ese era un discurso válido en el siglo XX, pero hoy la realidad lo ha superado”, ha subrayado.

“Hoy tenemos que hablar de plataformas y no perder el tiempo en hablar de horarios”, ha insistido Poncela, quien, no obstante, ha subrayado que la idea no es que una empresa familiar tenga que abrir las 24 horas del día para poder competir.

“No queremos esclavos, queremos que tengan una vida saludable y con conciliación. Lo que les decimos es que tenemos que ayudar a esos negocios a que vayan entrando en la era digital (…)” para que una vez cierra la tienda puedan seguir vendiendo online, ha señalado.

Además, estar en internet permite vender productos españoles a los millones de turistas extranjeros que cada año visitan España y que quieren seguir consumiendo en sus países de origen lo que probaron y vieron durante su visita.

Para pasar del blanco al negro hay que hacer una transición por los grises, según Poncela, quien ha animado por ello al comercio ha hacer un relevo generacional y a dar un giro “disruptivo”.

En su opinión, el sector de la distribución es innovador, y ha animado a los directivos de Anged a poner un “millenial” en sus vidas, porque estos ya no necesitan “traducir” la tecnología, si no que la tienen incorporada.