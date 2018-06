“Inditex ha demostrado su capacidad para actuar de manera autónoma al mercado”

Inditex ha sido uno de los títulos protagonistas en el Consultorio de Bolsa de Radio Intereconomía, con Roberto Moro, analista de APTA Negocios.



Moro asegura que “con el escenario de medio y largo plazo que yo manejo nada me parece una ganga, tenga el precio que tenga. Espero que haya un escenario muy bajista pero eso no ha conllevado que yo haya estado sugiriendo posiciones cortas, al contrario”.

Además, apunta que “quizá el mejor sería Inditex en el momento actual con este escenario, ya ha demostrado sobradamente su capacidad para actuar de manera autónoma sobre todo por el lado positivo y por coste de oportunidad quizá también Mapfre”.

“No merece la pena entrar en Amper a 0,32, para lo que es este título no es una diferencia lo suficientemente ambiciosa”

“Yo creo que no es buen momento para comprar, ahora llegamos un poco tadre. El nivel con el que se topó a finales del año pasado en 0,3550 ya lo tiene más o menos cerca en términos de recorrido y ese es un hecho objetivo. No nos merece la pena entrar en 0,32, para lo que es este título no es una diferencia lo suficientemente ambiciosa. Por lo tanto ahora ya no lo veo, quizá cuando rompió por encima de 0,25 sí”.