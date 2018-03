Roberto Moro, analista de APTA Negocios, analiza la cotización de Inditex y otros muchos títulos en el Consultorio de Bolsa de Radio Intereconomía.



El analista de APTA Negocios ha comenzado hablando de Iberdrola, por la que preguntaba un oyente. “A mí me gustan las posicioens cortas en Iberdrola. La pérdida de los 5,85 me parece un hecho muy relevante, lo primero porque es un soporte horizontal y en su momento tremenda resistencia.”

Continuando con el análisis de la compañía eléctrica, Roberto Moro ha dicho que “al tiempo esa misma zona es un nivel clave de Fibonacci, dado que está consolidando por debajo de eso, su proyección son los 5,50, o incluso los 5,15 en un mal contexto de mercado”.

El analista también ha contestado a un oyente que preguntaba por dos de las grandes del Ibex, Inditex y Telefónica. “A corto plazo no, son dos de los grandes que peor aspecto presentan, no han podido con las resistencias y vuelven a la secuencia tan nefasta que traían con anterioridad. Inditex sigue con una secuencia de máximos y mínimos relativos decrecientes, y así desde luego no se sube. Si se vuelve a ubicar por debajo de los 25 euros el panorama sería especialmente peligroso”.

Acciona

“A comienzos de semana fue cuando, visto el soportazo en la zona de 64, podríamos intentar hacer una compra. Pero ya no parece tan interesante, sigue estando en un soportazo en los 60 euros, y dependerá mucho que aguante del contexto general”.