Juan Roig, presidente de Mercadona: ‘Las personas no pueden vivir sin comer y las empresas no pueden vivir sin beneficios’

El presidente de Mercadona, Juan Roig, ha manifestado que lo importante en una empresa es “ser ágil, no de gran tamaño” y ha aconsejado a los emprendedores que, si hacen algo novedoso, vayan en dirección contraria, porque lo demás está “inventado”.

Roig, presidente de honor de EDEM Escuela de Empresarios, ha impartido una ponencia en el Club del Emprendimiento de la Facultad de Economía de Valencia en la que ha recordado que en su paso por la facultad aprendió a reflexionar y abrir la mente a otras ideas, y también a ser crítico con las ideas, aunque vayan a contracorriente.

Ha destacado la importancia de que las empresas tengan un modelo y ha puesto el ejemplo de Mercadona, cuya teoría procede de los trabajadores, de mejorar a otros, de los competidores y de los libros.

Para emprender, ha afirmado que lo importante es cómo ejecutar una idea, no la idea en sí, y ha asegurado que Mercadona comenzó su expansión y crecimiento cuando ordenó “las ideas sueltas”, según ha informado en un comunicado la Facultad de Economía y EDEM.

Como ya ha dicho en otras ocasiones, un buen empresario es quien comparte su riqueza para contribuir al desarrollo de la sociedad. “Si el éxito es compartido, se llega más lejos y sabe mejor”, ha afirmado, para explicar las iniciativas que está desarrollando en formación y emprendimiento en Marina de Empresas y el mecenazgo deportivo a través del Valencia Basket y la Fundación Trinidad Alfonso.

Ha citado el libro “Capitalismo consciente” para asegurar que, al igual que las personas no viven solo para comer, tampoco las empresas existen solo para lograr beneficios, pero al igual que las personas no pueden vivir sin comer, las empresas no pueden vivir sin beneficios.