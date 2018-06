“La clave a corto plazo en Inditex es superar la resistencia en 28,75”

Roberto Moro, analista de APTA Negocios, repasa la cotización de Inditex y otros muchos valores en el Consultorio de Bolsa de Radio Intereconomía.



Pero Roberto Moro ha empezado hablando de otro título, es el caso de Solaria. “A mí Solaria pese a la jornada de hoy me gusta. Todo lo que es estar por encima de 4,80 en precios de cierre me gusta. Sé que está alejado pero puede convertirse en una buena oportunidad. Me hace pensar que las cosas pueden seguir funcionando bien. El problema es que el escenario general está bastante indefinido. Si me planteara una entrada ahora mismo, Solaria sería uno de mis valores favoritos”.

“Inditex no está pudiendo con la resistencia”

“Inditex no está pudiendo con la resistencia, muy muy importante en 28,75 y esa es la clave del desarrollo a corto plazo. Y la aguantaría, y pondría un stop no por debajo de 27,40. En cuanto a Caixabank, es uno de los dos que destacábamos en nuestro informe de ayer, recordamos que lo decíamos antes de las 9 de la mañana”.

Siguiendo con el análisis de Caixabank, ha dicho que “el soportazo en el que se encontraba daba pie a tomar posiciones. Se convertirá en una buena opción de rebote y así se está demostrando. Para entrar esperaría a que supere los 3,80”.