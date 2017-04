La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha abierto un expediente sancionador a Mediapro, una empresa propiedad de Jaume Roures, exdueño de La Sexta.

PUBLICIDAD

La CNMC ha abierto este expediente por posibles prácticas anticompetitivas derivadas de la aplicación de condiciones “discriminatorias e inequitativas” en la comercialización mayorista de los canales beIN Sports y beIN LaLiga.

Según ha informado este organismo en una nota de prensa, Mediapro, una empresa controla por Jaume Roures, ex propietario de La Sexta, podría haber desarrollado estas prácticas frente a los operadores de televisión de pago en España interesados en explotar estos canales y, particularmente, frente a los que emiten en Internet (over the top, OTT), que podrían llevar a su exclusión del mercado.

PUBLICIDAD

Los efectos de exclusión de estas conductas podrían verse reforzados por la política comercial minorista desarrollada por Mediapro con estos canales, asegura la CNMC, que aclara que la investigación es fruto de una denuncia de Obwan Networks and Services, que comercializa contenidos audiovisuales deportivos en España a través de su OTT Opensport.

Indicios racionales de infracción

Para Competencia, existen indicios racionales de una infracción de los artículos 1 y 2 de la Ley de Defensa de la Competencia, y de los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea por conductas restrictivas de la competencia en el ámbito de la comercialización mayorista en España de contenidos y canales de televisión de pago premium.

La apertura de este expediente no prejuzga el resultado final de la investigación, en la que ahora se abre un periodo máximo de 18 meses para la instrucción del expediente y para su resolución por la CNMC.