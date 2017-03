“Tú vas a comprar carne de vacuno picada… y lo que te llevas es una mezcla de aditivos, sulfitos, espesantes, cereales o vegetales que se usan como aglutinantes y sí, carne, pero a veces en un porcentaje inferior al 80%”.

PUBLICIDAD

Así lo ha advertido la OCU tras realizar un estudio sobre la carne picada envasada vendida en 22 superficies. Los análisis han mostrado que la carne está picada junto a otros aditivos, como exceso de grasa (más del 20%), mala proporción entre colágeno y proteína (es decir, se pican tendones, cartílagos); exceso de aditivos, almidones, fibras o soja; presencia de otras carnes: no hablamos de trazas (la legislación admite hasta un 1% de otras especies, como pollo o porcino), pero es que hemos encontrado hasta un 3%, lo que lleva a pensar en interés en engordar el producto con carnes más baratas.

“Si buscas carne picada de calidad, raramente la encontrarás en bandeja: de las 22 muestras analizadas, solo 6 obtienen una buena valoración global, y otras son tan pobres que desaconsejamos su compra”, denuncia la OCU.

“No es solo la carne que quieres, sino todo un conglomerado de ingredientes que dan lugar a un producto, a veces de calidad insuficiente y con fallos de higiene”, ha indicado la organización. El estudio se realizó en 2015, que solo denuncia la carne picada envasada.

PUBLICIDAD

“Más vale que tengas claro que la mayor parte de las veces lo que echas en tu carro no es carne picada, sino un “preparado de carne”, llamado así o directamente “Burger Meat”: con ese nombre te venden (con todas las de la ley) mucho más que carne”, ha señalado.

Según la OCU se está vendiendo la carne picada envasada bajo el nombre de “Burger Meat”, una “licencia” para “enriquecer” la carne sulfitos, aditivos y un extra de grasa que el añojo no tiene“. “El problema es que a menudo el consumidor no se entera, pues la mención no aparece de forma clara, sino que en el etiquetado se resaltan otros conceptos “picada de vacuno”, “100% raza autóctona”, y aparece en menor tamaño la realidad. Crees que estás comprando carne picada, pero has elegido un preparado de carne”.

“Si escoges la carne en bandeja, lo único que ganas es tiempo: tiempo al hacer la compra, y tiempo para consumirla, pues normalmente se trata de preparados de carne, que incluyen conservantes: alargan la vida del producto, pero probablemente la calidad no será tan buena y tampoco te saldrán mejor de precio”, ha continuado la OCU, que recomienda comprar carne directamente en la charcutería, para luego congelarla durante al menos 24 horas.

“Conviene que seas consciente de que estás pagando a precio de carne de ternera otros ingredientes de mucho menor valor, como harinas y aditivos… o partes de la carne de muy pobre calidad”, ha destacado.

PUBLICIDAD

Las mejores marcas de carne picada envasada

El Corte Inglés vacuno añojo picada fue la mejor valorada, seguida de E. Leclerc Picada de añojo y Gourmet Aldi Carne picada vacuno, Preparados de carne picada.

Tradivac Preparado de carne picada añojo, Eroski Basic Preparado de carne vacuno, y El Pozo Vacuno estilo carnicería, fueron las mejores de su categoría.

La marcas peor valoradas por la OCU

Alipende Preparado de carne vacuno, Día Preparado de carne picada, Granja Los Tilos Preparado de carne picada añojo y Roler Preparado carne vacuno son las peor valoradas.