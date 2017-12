Cientos de personas han comentado este lunes especialmente en redes sociales con indignación e incredulidad una oferta de empleo de Burger King para contratar repartidores.

Estudios superiores, conocimiento de historia o geografía, aptitudes musicales, habilidades con los videojuegos son varios de los requisitos que podían leerse.

Muchos usuarios de Twitter criticaron durante toda la tarde de este lunes la oferta de empleo de la compañía, que ha resultado según la empresa de comida rápida, una campaña de publicidad. Algo que tampoco ha gustado en un país en el que hay más de 3 millones de parados. Hablar se ha hablado de la compañía, ha sido trending topic toda la tarde de este lunes, pero con muchas connotaciones negativas y muchas bromas en la red social.

Los comentarios en redes sociales no coinciden con la interpretación que hace la portavoz de la empresa, pero esta no considera que el anuncio vaya a afectar negativamente a la compañía: “Creo que no nos va a repercutir de forma negativa. Es parte de una campaña que se llama Play for the Whopper, que desvelaremos este miércoles 13 de diciembre”. Shen prefiere no adelantar el contenido de la campaña, pero sí explica que “está centrado en el servicio de reparto a domicilio”.

En el anuncio difundido este lunes consta, en letra muy pequeña, que ‘esta oferta de empleo pertenece a la campaña ‘Play for the Whopper’, cuya resolución, según ha señalado la compañía, se dará a conocer este miércoles.

Hace un año, Burger King vivió otra polémica por una inocentada que difundieron antes del 28 de diciembre. Emitieron una nota de prensa en la que aseguraban que iban a ‘españolizar’ el nombre de la empresa: Burguer King. Varios medios de comunicación difundieron la inocentada como si fuera cierta.

No es Photoshop, son los requisitos para trabajar de repartidor de Burger King. pic.twitter.com/BGzUlk56rL PUBLICIDAD — No es Photoshop (@NoEsPhotoshop) 11 de diciembre de 2017

Leyendo esta oferta de trabajo de @BurgerKing me pregunto. Además de traer el sándwich, los repartidores: harán los deberes de los niños, jugarán a la play con papá y cantarán una serenata a mamá? 😂 #FelizLunes pic.twitter.com/GrdkJhAKFf — Janaína Mendes (@jmlvoice) 11 de diciembre de 2017

@BurgerKing pide estudios superiores a sus repartidores.

Hay que tener poca vergüenza, la misma que para llamar hamburguesa a lo q ponen dentro del ‘pan’ pic.twitter.com/xcLODvnCZc — Jose Miguel Macanás (@jmmacanas) 11 de diciembre de 2017

Mis profesores siempre me han dicho que si no estudiaba no llegaría lejos. Ahora si no eres un Leonardo Da Vinci del siglo XXI no puedes ser repartidor de Burger King. @BurgerKing @ElHuffPost @eldiarioes pic.twitter.com/jZlMpr6DmS — Javier Mantrana (@Javier_Mantrana) 11 de diciembre de 2017

La campaña de marketing de Burger King viene con doble de intención de crear polémica y patatas fritas. — La vecina rubia (@lavecinarubia) 11 de diciembre de 2017

Ya era hora de que te trajeran una hamburguesa a casa los del Burger King y poder preguntarle al repartidor lo que opina sobre la Generación del 98. pic.twitter.com/zcdL8UbOtq — Gran Canaria Times (@GranCTimes) 11 de diciembre de 2017

Es imprescindible cantar bien para ser repartidor de Burger King porque a mí el Whopper me gusta que me lo entreguen bailándome unas sevillanas en el portal pic.twitter.com/gre4E21g2P — El Imbécil (@Imbecilismo) 11 de diciembre de 2017

Nuevos servicio de Burger King:

– Te llevamos la hamburgesa🛵 🍔

– Te repasamos los trabajos y deberes del instituto 📚

– Te explicaran algún truco de ese videojuego que se te resiste 🎮

– Y todo ello mientras te cantan y te tocan la guitarra 🎤🎸

YA TENÉIS LA EXPLICACIÓN pic.twitter.com/9plgV1OvMA — NO NI NÁ (@alexsala75) 11 de diciembre de 2017

Vivo con el miedo de tener estudios universitarios y no ser contratada ni por Burger King. pic.twitter.com/kamUgK0s7g — Ana sabe volar (@Ana_sabe_volar) 11 de diciembre de 2017