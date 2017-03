Las críticas infundadas a Amancio Ortega tras donar el 10% del beneficio de Inditex

En las redes sociales fueron miles los usuarios que compartieron y aplaudieron, pero también criticaron la última donación del gallego.

Amancio Ortega ha donado a la sanidad pública ha donado 320 millones de euros, lo equivalente al 10% del beneficio de Inditex de 2016, para la adquisición de más de 290 equipos oncológicos de última generación que se instalarán en hospitales españoles de todas las comunidades autónomas.

Tras hacerse pública la noticia este miércoles y como cada vez que Ortega realiza una donación, un sector notable de la izquierda de este país critica al empresario que fundó Inditex en 1963 y que hoy es una de las empresas más valiosas del mundo.

En las redes sociales fueron miles los usuarios que compartieron y aplaudieron, pero también criticaron la última donación del gallego. Los males de los que se acusa a Ortega y al Grupo Inditex siempre son los mismos; argumentos que la empresa, las cifras y los hechos rebaten.

Inditex creó el pasado año 9.596 nuevos empleos en todo el mundo, por lo que su plantilla ha pasado de 152.854 a 162.450 personas. De este total de puestos de trabajo, 2.480 se han generado en España.

Asimismo la compañía hizo que un numeroso grupo de empresas auxiliares en España que ha acompañado a Inditex prácticamente desde sus orígenes facturaran más de 4.000 millones. Concretamente, en el pasado ejercicio 2016 alrededor de 7.500 proveedores de la compañía facturaron a Inditex 4.629 millones de euros -500 millones más que en el ejercicio anterior- con un impacto en la generación de empleo de más de 50.000 puestos de trabajo indirectos a tiempo completo.

En cuanto a las acusaciones de evasión de impuestos de Inditex, después de que los Verdes presentaran en el Parlamento Europeo un informe que culpaba a la compañía el pasado mes de noviembre de haber eludido cerca de 585 millones de euros entre 2011 y 2014, Inditex respondió recordando que la tasa fiscal del grupo en el período 2011-2015 fue de una media de 22-24% y dando otra serie de datos que desmontaban el dossier presentado en el Parlamento Europeo.

En España, la contribución total de Inditex alcanzó los 1.616 millones de euros en el año 2016, sumando impuestos directos e impuestos indirectos recaudados. La tasa efectiva del impuesto de sociedades fue del 24,7%, prácticamente similar a la nominal del año. Durante los últimos cinco años, la tasa efectiva media en España superó el 26,38% con una aportación total de más de 2.000 millones de euros, cantidad que supone más del 2% del total recaudado por el Estado por este concepto en el conjunto de la economía española.

Respecto a las fábricas que trabajan para Inditex, el 55% de la misma se fabrica en España, Portugal y Marruecos, informa este artículo de El Español de febrero del pasado año. Explica además, que todo proveedor (tiene más de 1.600) que no cumpla con el Código de Conducta de la compañía, vigilados a través de auditorías, es expulsado inmediatamente. Ese código de conducta indica que Inditex no emplea a nadie que no tenga 16 años cumplidos y que todos los empleados de Inditex desarrollan su trabajo en lugares seguros y saludables, entre otros puntos.

Ortega es acusado también de tacaño, aunque no se lo crean. Sería interesante comprobar si de los bolsillos de todas esas bocas se destina algún porcentaje en colaborar con los demás, en este caso con las víctimas del cáncer. Y sí, las donaciones desgravan, otra de las acusaciones al empresario, como desgravan a cualquier ciudadano que haya hecho una donación en algún momento de su vida.

Pese a las críticas, siempre provenientes de los mismos, son miles los ciudadanos, entre ellos víctimas del cáncer y equipos médicos que luchan día tras día contra esta terrible enfermedad, agradecidos al gesto de Amancio Ortega.